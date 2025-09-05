Скидки
Действие четвёртого сезона «Белого лотоса» развернётся во Франции

Действие четвёртого сезона «Белого лотоса» развернётся во Франции
Создатель сериала «Белый лотос» Майк Уайт и HBO выбрали новую локацию для четвёртого сезона шоу. Если верить источникам Deadline, местом действия новых серий станет Франция.

Ходят слухи, что речь идёт о знаменитом отеле Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, расположенном на полуострове Кап-Ферра на Французской Ривьере, который тесно связан с Голливудом благодаря близости к Каннам. Однако источники подчёркивают, что ни один отель не был выбран заранее, и отмечают, что в одном сезоне шоу обычно используется несколько курортов, как это было в третьем сезоне, снятом в Таиланде.

Третий сезон «Белого лотоса» стартовал в начале 2025 года и завершился 6 апреля. Продолжение шоу получило высокие оценки: на Rotten Tomatoes его рекомендуют 86% критиков и 76% зрителей.

