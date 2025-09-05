Скидки
Завершились съёмки комедийного сериала «Люба Управдом»

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки комедийного сериала«Люба Управдом». Производством занимаются онлайн-кинотеатр Start и киностудия «Ленфильм».

По сюжету, управляющая компания новенького жилого комплекса явно не справляется со своими обязанностями, и поэтому инициативная мать двоих детей, въехавшая в квартиру после развода, берёт всё в свои хрупкие руки. Однако вместо поддержки или благодарности жильцов ЖК самопровозглашённый управдом сталкивается с осуждением. Но Люба не привыкла унывать и опускать руки, и вот уже чат жильцов подъезда не только в её телефоне, но и целиком и полностью в её жизни.

Режиссёром и автором сценария проекта выступает Алексей Ляпичев. В актёрском составе задействованы Ольга Кузьмина, Артём Осипов, Ксения Федотова, Пётр Романов, Мирон Лебедев, Василиса Сырых-Витевская и другие.

