Фильм по Call of Duty хотел снять Стивен Спилберг, но Activision отказалась
По данным источников Puck News, снять фильм по Call of Duty хотел известный режиссёр Стивен Спилберг. У него было условие — полный творческий контроль, чтобы у постановщика не было ограничений. Но Activision, у которой находятся права на франшизу, отказалась от кандидатуры Спилберга.
Отмечается, что Спилберг выдвинул свои условия: полное финансирование, право на финальный монтаж и контроль за производством и маркетингом. Компания отказалась от таких условий.
Ранее стало известно, что Стивен Спилберг на самом деле любит видеоигры, в частности, он обожает Call of Duty, поэтому и проявил к её экранизации такой интерес.
Комментарии
