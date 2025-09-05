Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм по Call of Duty хотел снять Стивен Спилберг, но Activision отказалась

Фильм по Call of Duty хотел снять Стивен Спилберг, но Activision отказалась
Комментарии

По данным источников Puck News, снять фильм по Call of Duty хотел известный режиссёр Стивен Спилберг. У него было условие — полный творческий контроль, чтобы у постановщика не было ограничений. Но Activision, у которой находятся права на франшизу, отказалась от кандидатуры Спилберга.

Отмечается, что Спилберг выдвинул свои условия: полное финансирование, право на финальный монтаж и контроль за производством и маркетингом. Компания отказалась от таких условий.

Ранее стало известно, что Стивен Спилберг на самом деле любит видеоигры, в частности, он обожает Call of Duty, поэтому и проявил к её экранизации такой интерес.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android