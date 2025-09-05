«Дефолтный номер с туалетом»: kiyotaka пожаловался на практис-рум на The International 14

Мидер российской Aurora Gaming Глеб kiyotaka Зырянов пожаловался на неудобное место для тренировок на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2 в Гамбурге.

У нас практис маленький какой-то. Мне кажется, у нас самый маленький практис из всех команд. У всех есть дополнительная комната, у нас — нет. Дефолтный номер с одним туалетом. Толкучка, не очень удобно: к нам 2 менеджера приехали, тренер, поэтому тесно в практисе сидеть. Когда менеджер приходит или кто-то из стаффа PGL – тяжело.

В свою очередь, Дмитрий DM Дорохин из PARIVISION отметил, что у его коллектива место для тренировок намного больше.

У нас очень большой практис с дополнительной комнатой. Там еще есть мини-комната, которая ведет в гардероб, плюс ванная. Как я понимаю, практисы раздаются по рейтингу.

Последние несколько лет организаторы The International при распределении практис-комнат отдают самые просторные гостиничные номера топовым команд, в то время как победители региональных отборочных жалуются на более сложные условия тренировок.