Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В EA Sports FC 26 появится команда ФК «Златан» — она состоит из Златанов Ибрагимовичей

В EA Sports FC 26 появится команда ФК «Златан» — она состоит из Златанов Ибрагимовичей
Аудио-версия:
Комментарии

Студия EA Sports опубликовала новый ролик, посвящённый футбольному симулятору EA Sports FC 26. Как оказалось, в будущей игре появится новая команда — она состоит из главной звезды новинки Златана Ибрагимовича.

Видео доступно на YouTube-канале EA Sports FC. Права на видео принадлежат EA Sports.

Так, команда называется ФК «Златан» — она включает в себя только Златанов Ибрагимовичей. Это значит, что вратарь, все полевые игроки и тренер — это клоны знаменитого шведского футболиста. Пока неясно, это шуточный ролик или в FC 26 действительно появится новая команда, состоящая из одного и того же человека. Сам Златан уже прокомментировал ролик фразой «Моя команда, мои правила».

Релиз EA Sports FC 26 состоится 26 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать играть уже 19-го числа.

Материалы по теме
Утекли рейтинги игроков в EA Sports FC 26 — в топе Салах, Мбаппе, Дембеле и Ямаль
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android