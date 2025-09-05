Скидки
Warner Bros. Discovery подала в суд на Midjourney за нарушение авторских прав

Warner Bros. Discovery обратилась в суд с иском против ИИ-компании Midjourney. Причина — нарушение авторских прав на образы Бэтмена, Супермена, Скуби-Ду и других героев.

Кроме того, Warner Bros. Discovery утверждает, что Midjouney генерирует изображения, нарушающие авторские права, даже если в запросах не упоминается конкретный персонаж. То есть компания рассматривает и те случаи, когда на сгенерированном изображении появляются Супермен, Бэтмен и Флэш даже в том случае, когда был запрос «классическая битва супергероев из комиксов».

Суть нашей работы заключается в создании историй и персонажей, которые развлекают нашу аудиторию, воплощая в жизнь видение и страсть наших творческих партнёров. Мы подали этот иск, чтобы защитить наш контент, наших партнёров и наши инвестиции.

Warner Bros. потребовала выплат в размере $ 150 тыc. за каждую работу с нарушением авторских прав.

