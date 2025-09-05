Скидки
Вышел 10-й эпизод сериала «Декстер: Воскрешение» — первый сезон завершён

Вышел 10-й эпизод сериала «Декстер: Воскрешение» — первый сезон завершён
5 сентября состоялась премьера 10-го эпизода сериала «Декстер: Воскрешение». Первый сезон нового шоу официально завершён спустя почти два месяца трансляции в онлайн-кинотеатре Paramount+ и на телеканале Showtime.

«Декстер: Воскрешение» — прямое продолжение «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году и должен был завершить историю героя. К роли Декстера в сиквеле вернулся актёр Майкл Си Холл — его персонаж вновь начинает вести преступную деятельность, связавшись с властными структурами Нью-Йорка. В проекте также снялись Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты.

На агрегаторе IMDb уже появились первые обзоры финала. Вопреки предыдущим финалам, последний эпизод «Воскрешения» показался фанатам чуть ли не идеальным завершением сезона. Они называют проект лучшим произведением про Декстера и надеются увидеть продолжение от тех же авторов.

