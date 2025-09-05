Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Иван Pure Москаленко сделал Rampage на The International 2025 — BetBoom разгромила NAVI

Иван Pure Москаленко сделал Rampage на The International 2025 — BetBoom разгромила NAVI
Комментарии

Российский керри BetBoom Team Иван Pure Москаленко оформил «буйство» в конце первой игры с Natus Vincere в рамках групповой стадии The International 2025.

BB Team разгромила «рождённых побеждать» за 36 минут. В конце Пьюр на Troll Warlord убил пять героев соперника подряд.

Видео доступно на Twitch-канале dota2ti_ru_3. Права на видео принадлежат Valve.

Это второй Rampage на этом The International 2025 — первый вчера сделал Илья Yatoro Мулярчук из Team Spirit.

Вторая карта между BetBoom и NAVI начнётся после паузы. Победитель пройдёт в сетку «2–1» и сохранит шансы на прямой выход в плей-офф TI14.

Материалы по теме
Видео
Яторо из Team Spirit совершил «буйство» в первой же игре The International 2025 по Dota 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android