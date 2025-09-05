Иван Pure Москаленко сделал Rampage на The International 2025 — BetBoom разгромила NAVI

Российский керри BetBoom Team Иван Pure Москаленко оформил «буйство» в конце первой игры с Natus Vincere в рамках групповой стадии The International 2025.

BB Team разгромила «рождённых побеждать» за 36 минут. В конце Пьюр на Troll Warlord убил пять героев соперника подряд.

Видео доступно на Twitch-канале dota2ti_ru_3. Права на видео принадлежат Valve.

Это второй Rampage на этом The International 2025 — первый вчера сделал Илья Yatoro Мулярчук из Team Spirit.

Вторая карта между BetBoom и NAVI начнётся после паузы. Победитель пройдёт в сетку «2–1» и сохранит шансы на прямой выход в плей-офф TI14.