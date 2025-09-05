Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем

Стартовали съёмки фильма «Холоп 3» с Милошем Биковичем
Комментарии

Кинокомпания «Централ Партнершип» объявила о старте производства фильма «Холоп 3». Съёмки ленты с Милошем Биковичем пройдут в Москве, а премьера комедии состоится 12 июня 2026 году.

Действие третьей части развернётся в эпоху Петра I, где героев ждут северные верфи, морские приключения, дворец турецкого султана и испытания, способные перевоспитать самых избалованных мажоров. В этот раз под эксперимент попадает семейная пара на грани развода, чьё перевоспитание инициируют их дети.

Режиссёром проекта выступит Клим Шипенко, режиссёр предыдущих частей. Вместе с Милошем Биковичем в ленте также снимутся Павел Прилучный («Жизнь по вызову»), Кристина Асмус («Тётя Марта»), Виталия Корниенко («Папины дочки. Новые») и Степан Шевяков («Новогоднее чудо»).

Также читают
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android