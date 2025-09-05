Perfecto снова выступает под российским флагом в Counter-Strike 2

Капитан состава Virtus.pro по CS 2 Илья Perfecto Залуцкий вернул себе российский флаг в профиле на Liquipedia. Ранее у игрока отображался нейтральный символ, означавший отказ от привязки к какой-либо стране.

Изначально Perfecto изменил флаг в декабре 2022 года, когда ещё выступал за Natus Vincere. Тогда же аналогичное решение принял его тиммейт Денис electroNic Шарипов, однако он вернул триколор только в марте 2024 года.

Perfecto Фото: Liquipedia

Стоит отметить, что в 2023-м администрация Liquipedia убрала возможность выбора нейтрального флага. Несмотря на это, на сайте всё ещё числятся несколько игроков с таким статусом.