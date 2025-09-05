Скидки
«Он не навязывает старые идеи»: huNter рассказал о работе нового CS тренера команды G2

Аудио-версия:
Комментарии

Игрок G2 Esports Никола huNter Ковач поделился впечатлениями о сотрудничестве с тренером — финским специалистом sAw. По словам боснийца, наставник не пытается внедрять прежние наработки из HEROIC, а старается максимально адаптироваться под команду:

Он не навязывает нам свои старые идеи из Heroic, а старается сделать так, чтобы каждому игроку было максимально комфортно. Мы не были удивлены. Знаем, что способны на это и что обыграть можно любого. Всё 50 на 50. Если у тебя правильный настрой и ты не оказываешь сопернику чрезмерного уважения — можешь победить кого угодно.

Ковач подчеркнул, что стиль игры G2 строится, исходя из особенностей текущего состава.

Напомним, G2 Esports победила Team Spirit в нижней сетке группы В закрытых отборочных на BLAST Open London 2025 по CS 2. Результат встречи — 2:1 (11-13 на Mirage, 16-13 на Dust ll и 13-1 на Ancient). Коллектив Неманьи huNter- Ковача прошёл на LAN.

donk не спас Team Spirit от вылета
Donk не спас Spirit от вылета с отборочных на BLAST London, но стал лучшим игроком турнира
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

