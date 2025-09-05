«Телеграм» и WhatsApp должны остаться в России даже при наличии Max — Дмитрий Песков

Иностранные мессенджеры «Телеграм» и WhatsApp должны продолжить работу в России вместе с отечественным решением Max. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передаёт ТАСС.

По словам чиновника, работа иностранных мессенджеров в стране просто необходима, чтобы создавать конкуренцию с российским приложением Max. Только в этом случае отечественный мессенджер будет по-настоящему развиваться, считает Песков.

Они [«Телеграм» и WhatsApp] должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убеждён. Чтобы Max действительно стал развитым сервисом, который хотят сами поставить миллионы и десятки миллионов наших сограждан, он должен постоянно развиваться и не стоять на месте.

Отечественный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на электронные устройства в России 1 сентября. Сейчас аудитория приложения составляет около 30 млн человек.