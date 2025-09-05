Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Телеграм» и WhatsApp должны остаться в России даже при наличии Max — Дмитрий Песков

«Телеграм» и WhatsApp должны остаться в России даже при наличии Max — Дмитрий Песков
Аудио-версия:
Комментарии

Иностранные мессенджеры «Телеграм» и WhatsApp должны продолжить работу в России вместе с отечественным решением Max. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова передаёт ТАСС.

По словам чиновника, работа иностранных мессенджеров в стране просто необходима, чтобы создавать конкуренцию с российским приложением Max. Только в этом случае отечественный мессенджер будет по-настоящему развиваться, считает Песков.

Они [«Телеграм» и WhatsApp] должны остаться в России. У Max должна быть конкуренция. Без конкуренции Max не сможет развиваться, я в этом убеждён. Чтобы Max действительно стал развитым сервисом, который хотят сами поставить миллионы и десятки миллионов наших сограждан, он должен постоянно развиваться и не стоять на месте.

Отечественный мессенджер Max стал обязательным для предустановки на электронные устройства в России 1 сентября. Сейчас аудитория приложения составляет около 30 млн человек.

Материалы по теме
Создатели мессенджера Max отвергли обвинения в слежке за пользователями через камеры
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android