Световой меч Дарта Вейдера из «Звёздных войн» продали на аукционе за рекордные $ 3,6 млн

В начале сентября в США прошёл большой аукцион от компании Propstore. Одним из самых желанных лотов стал световой меч Дарта Вейдера из оригинальной трилогии «Звёздных войн». Это тот самый меч, которым пользовались актёр Дэвид Проуз и его дублёр Боб Андерсон на съёмках культовой трилогии.

По итогам аукциона световой меч продали за $ 3,6 млн. Из них около $ 3 млн выплатят продавцу, а остальные деньги перечислят самому аукционному дому. Кто выступил покупателем, не уточняется.

Таким образом, световой меч Дарта Вейдера стал самым дорогим реквизитом со съёмок «Звёздных войн». Для сравнения: шлем штурмовика из франшизы продавали примерно за £ 500 тыс., а световой меч Хейдена Кристенсена со съёмок приквелов обошёлся покупателю примерно в $ 126 тыс.