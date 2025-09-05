Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Тизер драмы «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс — релиз в ноябре

Тизер драмы «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс — релиз в ноябре
Комментарии

Кинокомпания Mubi представила первый тизер фильма «Умри, моя любовь». Лента с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс выйдет в кинотеатрах России уже 27 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Mubi. Права на видео принадлежат Mubi.

Драма «Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет историю возлюбленных Грейс и Джексона, которые переезжают жить в сельскую местность в глубинку США и заводят ребёнка. Постепенно Грейс начинает терять рассудок.

Режиссёром ленты выступила Линн Рэмси («Тебя никогда здесь не было»). Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале в мае. Критики тепло приняли ленту, оценив актёрскую игру Лоуренс и Паттинсона, а также темп и общую атмосферу картины.

Также читают
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android