Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм Заклятие 4: Последний обряд— дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах РФ

Фильм ужасов «Заклятие: Последний обряд» выйдет в кинотеатрах России 11 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

5 сентября состоялась мировая премьера фильма «Заклятие: Последний обряд» — продолжения культовой хоррор-франшизы. Проект по знаменитой вселенной можно посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Warner Bros. с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры опубликовали дату релиза ленты в стране. Фильм ужасов выйдет в России уже 11 сентября — спустя неделю после раннего запуска в странах Европы. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. В других кинотеатрах страны премьера состоится в субботу — 13-го числа.

Четвёртая часть серии фильмов ужасов продолжит историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.

Материалы по теме
«Страшно, но затянуто»: критики смешанно оценили фильм ужасов «Заклятие: Последний обряд»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android