Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Триллер «Сверху вниз» вышел в онлайне — это ремейк фильма «Рай и ад» Акиры Куросавы

Триллер «Сверху вниз» вышел в онлайне — это ремейк фильма «Рай и ад» Акиры Куросавы
Аудио-версия:
Комментарии

5 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Сверху вниз» — ремейка фильма «Рай и ад» Акиры Куросавы. Триллер с Дензелом Вашингтоном уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24/Apple.

Лента рассказывает историю состоятельного музыкального продюсера Дэвида, который узнаёт, что кто-то решил похитить его сына. Но преступник по ошибке взял в заложники сына его личного и очень преданного водителя. Дэвид оказывается перед моральным выбором: заплатить солидный выкуп или же не спасать чужого ребенка вовсе.

Главные роли в проекте сыграли Дензел Вашингтон («Тренировочный день»), Джеффри Райт («Бэтмен»), Обри Джозеф («Однажды ночью») и Ильфенеш Хадера («Миллиарды»). Режиссёром выступил Спайк Ли, постановщик триллера «Не пойман – не вор».

Материалы по теме
«Настоящий стиль»: критики в восторге от ремейка триллера «Рай и ад» Акиры Куросавы
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android