Триллер «Сверху вниз» вышел в онлайне — это ремейк фильма «Рай и ад» Акиры Куросавы

5 сентября состоялась цифровая премьера фильма «Сверху вниз» — ремейка фильма «Рай и ад» Акиры Куросавы. Триллер с Дензелом Вашингтоном уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV+ с русскими субтитрами.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24/Apple.

Лента рассказывает историю состоятельного музыкального продюсера Дэвида, который узнаёт, что кто-то решил похитить его сына. Но преступник по ошибке взял в заложники сына его личного и очень преданного водителя. Дэвид оказывается перед моральным выбором: заплатить солидный выкуп или же не спасать чужого ребенка вовсе.

Главные роли в проекте сыграли Дензел Вашингтон («Тренировочный день»), Джеффри Райт («Бэтмен»), Обри Джозеф («Однажды ночью») и Ильфенеш Хадера («Миллиарды»). Режиссёром выступил Спайк Ли, постановщик триллера «Не пойман – не вор».