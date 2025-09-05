«Лило и Стич» стал самым успешным фильмом лета в России в 2025 году

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» подвело итоги летнего сезона 2025 года в кинопрокате России. По данным портала, российские кинотеатры вновь спасли фильмы Голливуда, которые показывают в стране неофициально.

Так, главным блокбастером лета стал ремейк «Лило и Стича» — новинка от Disney собрала около 800 млн рублей. На втором месте оказался ещё один семейный проект «Как приручить дракона» — он заработал примерно 450 млн рублей. Замкнул тройку «Minecraft в кино» — сборы в районе 350 млн рублей.

В «БК» отметили, что летняя доминация голливудских проектов в России связана с отсутствием крупных отечественных новинок, которые обычно выходят под Новый год или гендерные праздники. В связи с этим на выручку кинотеатрам пришли американские проекты, среди которых семейные фильмы, хорроры и боевики в духе «Формулы-1» с Брэдом Питтом.