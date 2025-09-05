Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Лило и Стич» стал самым успешным фильмом лета в России в 2025 году

«Лило и Стич» стал самым успешным фильмом лета в России в 2025 году
Аудио-версия:
Комментарии

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» подвело итоги летнего сезона 2025 года в кинопрокате России. По данным портала, российские кинотеатры вновь спасли фильмы Голливуда, которые показывают в стране неофициально.

Так, главным блокбастером лета стал ремейк «Лило и Стича» — новинка от Disney собрала около 800 млн рублей. На втором месте оказался ещё один семейный проект «Как приручить дракона» — он заработал примерно 450 млн рублей. Замкнул тройку «Minecraft в кино» — сборы в районе 350 млн рублей.

В «БК» отметили, что летняя доминация голливудских проектов в России связана с отсутствием крупных отечественных новинок, которые обычно выходят под Новый год или гендерные праздники. В связи с этим на выручку кинотеатрам пришли американские проекты, среди которых семейные фильмы, хорроры и боевики в духе «Формулы-1» с Брэдом Питтом.

Материалы по теме
Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»
Смешное и трогательное кино не только для фанатов. Обзор «Лило и Стич»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android