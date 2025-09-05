Раскрыты сайты, которые будут работать в России при отключении мобильного интернета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список сайтов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета в стране. В ведомстве уточнили, что он будет пополняться со временем.
Так, в текущем варианте в него входят «наиболее популярные интернет-ресурсы России». Среди них, например, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», видеохостинг RuTube и другие платформы.
Какие сайты будут доступны в России при отключении мобильного интернета
- сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max
- Сервисы «Госуслуг»
- Сервисы «Яндекса»
- Маркетплейсы Ozon и Wildberries
- «Авито»
- «Дзен»
- Rutube
- Официальный сайт платёжной системы «Мир»
- Сайты Правительства и Администрации Президента России
- Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
- Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.
В Минцифры отметили, что список белых сайтов позволит «уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета».