Раскрыты сайты, которые будут работать в России при отключении мобильного интернета

Какие сайты работают при отключении мобильного интернета: ВК, Яндекс, Госуслуги, Авито, Рутуб, Озон и другие

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список сайтов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета в стране. В ведомстве уточнили, что он будет пополняться со временем.

Так, в текущем варианте в него входят «наиболее популярные интернет-ресурсы России». Среди них, например, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», видеохостинг RuTube и другие платформы.

Какие сайты будут доступны в России при отключении мобильного интернета

  • сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max
  • Сервисы «Госуслуг»
  • Сервисы «Яндекса»
  • Маркетплейсы Ozon и Wildberries
  • «Авито»
  • «Дзен»
  • Rutube
  • Официальный сайт платёжной системы «Мир»
  • Сайты Правительства и Администрации Президента России
  • Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)
  • Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

В Минцифры отметили, что список белых сайтов позволит «уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета».

«Телеграм» и WhatsApp должны остаться в России даже при наличии Max — Дмитрий Песков
