Раскрыты сайты, которые будут работать в России при отключении мобильного интернета

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало список сайтов, которые будут доступны при отключениях мобильного интернета в стране. В ведомстве уточнили, что он будет пополняться со временем.

Так, в текущем варианте в него входят «наиболее популярные интернет-ресурсы России». Среди них, например, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджер Max, сервисы «Яндекса», видеохостинг RuTube и другие платформы.

Какие сайты будут доступны в России при отключении мобильного интернета

сервисы «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru и национальный мессенджер Max

Сервисы «Госуслуг»

Сервисы «Яндекса»

Маркетплейсы Ozon и Wildberries

«Авито»

«Дзен»

Rutube

Официальный сайт платёжной системы «Мир»

Сайты Правительства и Администрации Президента России

Федеральная платформа дистанционного электронного голосования (ДЭГ)

Операторы связи Билайн, МегаФон, МТС, Ростелеком, T2.

В Минцифры отметили, что список белых сайтов позволит «уменьшить для граждан неудобства, вызванные необходимыми для обеспечения безопасности отключениями мобильного интернета».