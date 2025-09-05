Скидки
Милые кадры из романтической комедии «Вечность» с Элизабет Олсен — премьера в ноябре

Кинокомпания A24 поделилась новыми кадрами фильма «Вечность» — новой романтической комедии. Премьера ленты состоится уже 26 ноября в мировых кинотеатрах.

Фото: Entertainment Weekly/A24

Фото: Entertainment Weekly/A24

Фото: Entertainment Weekly/A24

Фото: Entertainment Weekly/A24

События ленты развернутся на Развилке — в месте, куда попадают души умерших, чтобы решить, где они проведут загробную жизнь. Там встречаются духи скончавшихся супругов Джоан и Ларри, однако девушка также видит и душу своего первого мужа Люка, погибшего во время Корейской войны.

Главную роль исполнит Элизабет Олсен («Мстители», «Годзилла»), а двух её кавалеров — Майлз Теллер («Топ Ган: Мэверик», «Дело храбрых») и Каллум Тернер («Властелины воздуха», «Борджиа»). Режиссёром выступит Дэвид Фрейн («Третья волна зомби»).

