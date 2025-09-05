Команда из Китая первой выйдет в плей-офф The International 2025 по Dota 2

Две китайские команды, Xtreme Gaming и Team Tidebound, лидируют в групповой стадии The International 2025 по Dota 2 после 3-го тура.

И Xtreme, и Tidebound пока идут без поражений. Завтра в 11:00 они сыграют между собой за первую путёвку в плей-офф, при этом у проигравшего коллектива ещё останутся два шанса пройти в следующую стадию.

Все четыре российские команды после 3-го тура расположились в сетке «2–1». Если BetBoom Team, Team Spirit, PARIVISION или Aurora выиграют два матча подряд, то пройдут в плей-офф напрямую, в остальных случаях они примут участие в стыковых матчах.

Для прямого прохода в плей-офф TI14 нужно выиграть четыре матча Фото: Liquipedia

Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. В плей-ооф пройдут восемь лучших команд.