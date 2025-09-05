Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Выживач Subnautica 2 — самая желанная игра в Steam после выхода Hollow Knight: Silksong

Выживач Subnautica 2 — самая желанная игра в Steam после выхода Hollow Knight: Silksong
Комментарии

В начале сентября в Steam сменился лидер в чарте самых желанных игр. Первое место теперь занимает Subnautica 2 — морской выживач от студии Unknown Worlds. Это произошло сразу после выхода Hollow Knight: Silksong, которая ранее удерживала первую строчку.

Сейчас Subnautica 2 обходит мощных конкурентов в лице сетевого шутера Deadlock от Valve, выживача Light no Fire от авторов No Man's Sky, а также шутеров Borderlands 4 и Battlefield 6.

10 самых желанных игр в Steam в сентябре 2025 года

  1. Subnautica 2
  2. Deadlock
  3. Borderlands 4
  4. Battlefield 6
  5. Light no Fire
  6. Arc Raiders
  7. Arena Breakout: Infinite
  8. Dying Light: The Beast
  9. Slay the Spire 2
  10. Ark 2.
Материалы по теме
Абсолютно всё, что нужно знать про Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Абсолютно всё, что нужно знать про Warhammer 40,000: Dawn of War 4
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android