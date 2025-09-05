Выживач Subnautica 2 — самая желанная игра в Steam после выхода Hollow Knight: Silksong
В начале сентября в Steam сменился лидер в чарте самых желанных игр. Первое место теперь занимает Subnautica 2 — морской выживач от студии Unknown Worlds. Это произошло сразу после выхода Hollow Knight: Silksong, которая ранее удерживала первую строчку.
Сейчас Subnautica 2 обходит мощных конкурентов в лице сетевого шутера Deadlock от Valve, выживача Light no Fire от авторов No Man's Sky, а также шутеров Borderlands 4 и Battlefield 6.
10 самых желанных игр в Steam в сентябре 2025 года
- Subnautica 2
- Deadlock
- Borderlands 4
- Battlefield 6
- Light no Fire
- Arc Raiders
- Arena Breakout: Infinite
- Dying Light: The Beast
- Slay the Spire 2
- Ark 2.
