Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Amazon снимет сериал по игре Life is Strange от сценариста «Конец ***го мира»

Amazon снимет сериал по игре Life is Strange от сценариста «Конец ***го мира»
Аудио-версия:
Комментарии

Amazon готовит новую экранизацию видеоигр. Компания заказала производство сериала по мотивам серии видеоигр Life is Strange с живыми актёрами. Создателем шоу выступит Чарли Ковелл, который работал над сериалами «Конец ***го мира» и «Каос».

Будущее шоу адаптирует оригинальную игру и расскажет о юной студентке по имени Макс, которая обнаруживает в себе способность перематывать время. Однажды девушка спасает свою подругу детства Хлою, после чего они вместе начинают расследование таинственной пропажи местной студентки и пытаются предотвратить катаклизм, который надвигается на город Аркадия Бэй.

Оригинальная Life is Strange вышла в 2015 году и стала большим феноменом. Проект получил высокие оценки от критиков и геймеров за проработку мира, харизматичных персонажей и захватывающий сюжет. После этого игра получила несколько продолжений, включая недавнюю игру Double Exposure — она продолжает историю Макс.

Материалы по теме
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Лучшие эпизоды в сериале. Обзор финала второго сезона «Уэнсдей»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android