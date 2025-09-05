Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Заклятию 4» предрекают рекордный старт в серии фильмов ужасов

«Заклятию 4» предрекают рекордный старт в серии фильмов ужасов
Аудио-версия:
Комментарии

5 сентября состоялась премьера фильма «Заклятие: Последний обряд» — четвёртой части серии хорроров от студии Warner Bros. По итогам превью-показов в США лента заработала $ 8,5 млн, что стало лучшим результатом не только в 2025 году, но и для всей франшизы.

Сейчас ленте предрекают старт в $ 50 млн в домашнем регионе — в этом случае сиквел поставит рекорд во франшизе. За рубежом лента должна собрать примерно столько же, поэтому за первые выходные сборы картины должны превысить $ 100 млн. Учитывая скромный бюджет в $ 55 млн, лента может окупиться всего за неделю проката. Предыдущие ленты также хорошо стартовали в США, однако их стартовые показатели не превышали отметку в $ 41 млн.

Четвёртая часть «Заклятия» продолжает историю семейства Уорренов, которые на этот раз изгоняют злых духов из дома семейства Смерл. Изначально лента должна была стать завершением франшизы, однако авторы уточнили, что речь идёт лишь об окончании первой фазы.

Материалы по теме
Фильм ужасов «Заклятие: Последний обряд» выйдет в кинотеатрах России 11 сентября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android