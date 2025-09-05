Филиппинская Team Nemesis заняла последнее место на The International 2025 по Dota 2

Команда Nemesis проиграла BOOM Esports в матче 4-го тура групповой стадии The International 2025 по Dota 2.

Матч завершился со счётом 0:2, на обеих картах BOOM была ощутимо сильнее и заканчивала игру за полчаса.

За весь турнир коллектив Akashi и Raven выиграл только одну карту — в стартовом матче против Falcons. После четырёх поражений Nemesis теряет все шансы пройти в плей-офф и занимает последнее, 16-е место на The International 2025.

Фото: Valve

В свою очередь, BOOM Esports продолжит борьбу на турнире завтра. В случае победы в сетке «1–3» команда сыграет в стыковых матчах за выход в плей-офф, в случае поражения вылетит с чемпионата мира по «Доте».