Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание игр третьего дня The International 2025 по Dota 2 — все матчи TI14 на субботу, 6 сентября

Расписание игр третьего дня The International 2025 по Dota 2
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 6 сентября, в Гамбурге продолжится групповая стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

В рамках третьего дня команды сыграют ещё по 1-2 матчу, определив трёх участников плей-офф и два коллектива, которые вслед за Nemesis покинут турнир. Остальные пройдут в стыковые матчи, первый из которых тоже пройдёт в субботу — а остальные в воскресенье.

Расписание матчей The International 2025 на субботу, 6 сентября:

  • 11:00. Сетка 3-0, Team Tidebound (Китай) — Xtreme Gaming (Китай), победитель выходит в плей-офф;
  • 11:00. Сетка 2-1, Team Spirit (Россия) PARIVISION (Россия);
  • 11:00. Сетка 2-1, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция);
  • 11:00. Сетка 2-1, Aurora Gaming (Россия) — BetBoom Team (Россия);
  • 14:00. Матч сетки 2-2;
  • 14:00. Матч сетки 2-2;
  • 14:00. Матч сетки 1-3 (проигравший вылетает);
  • 14:00. Матч сетки 1-3 (проигравший вылетает);
  • 17:00. Матч сетки 3-1 (победитель выходит в плей-офф);
  • 17:00. Матч сетки 3-1 (победитель выходит в плей-офф);
  • 17:00. Матч сетки 2-2;
  • 20:00. Стыковой матч за выход в плей-офф.
Материалы по теме
Все российские команды в двух шагах от плей-офф. Второй день The International 2025 — LIVE
Live
Все российские команды в двух шагах от плей-офф. Второй день The International 2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android