Расписание игр третьего дня The International 2025 по Dota 2
В субботу, 6 сентября, в Гамбурге продолжится групповая стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.
В рамках третьего дня команды сыграют ещё по 1-2 матчу, определив трёх участников плей-офф и два коллектива, которые вслед за Nemesis покинут турнир. Остальные пройдут в стыковые матчи, первый из которых тоже пройдёт в субботу — а остальные в воскресенье.
Расписание матчей The International 2025 на субботу, 6 сентября:
- 11:00. Сетка 3-0, Team Tidebound (Китай) — Xtreme Gaming (Китай), победитель выходит в плей-офф;
- 11:00. Сетка 2-1, Team Spirit (Россия) — PARIVISION (Россия);
- 11:00. Сетка 2-1, Team Falcons (Ближний Восток) — Team Liquid (Швеция);
- 11:00. Сетка 2-1, Aurora Gaming (Россия) — BetBoom Team (Россия);
- 14:00. Матч сетки 2-2;
- 14:00. Матч сетки 2-2;
- 14:00. Матч сетки 1-3 (проигравший вылетает);
- 14:00. Матч сетки 1-3 (проигравший вылетает);
- 17:00. Матч сетки 3-1 (победитель выходит в плей-офф);
- 17:00. Матч сетки 3-1 (победитель выходит в плей-офф);
- 17:00. Матч сетки 2-2;
- 20:00. Стыковой матч за выход в плей-офф.
