Расписание игр третьего дня The International 2025 по Dota 2

В субботу, 6 сентября, в Гамбурге продолжится групповая стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2.

В рамках третьего дня команды сыграют ещё по 1-2 матчу, определив трёх участников плей-офф и два коллектива, которые вслед за Nemesis покинут турнир. Остальные пройдут в стыковые матчи, первый из которых тоже пройдёт в субботу — а остальные в воскресенье.

Расписание матчей The International 2025 на субботу, 6 сентября: