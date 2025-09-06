Определились полуфиналисты BLAST Open London 2025 по CS 2

На турнире BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2 завершились четвертьфиналы.
Таблица плей-офф
Фото: HLTV
MOUZ одержала победу над M80 со счётом 2:1 — 13-10 на Ancient, 9-13 на Mirage и 13-3 на Inferno. Команда Людвига Brollan Бролина в следующем матче сразится с Team Vitality. Для M80 турнир завершён: коллектив Элиаса s1n Штайна занял 5–6 место и заработал $ 20 тыс.
Во втором четвертьфинале G2 Esports оказалась сильнее FaZe Clan. Коллектив Неманьи huNter- Ковача оформил уверенное 2:0 (13:-5 на Inferno и 19-15 на Dust2) и теперь сыграет с FURIA Esports. FaZe также покидает соревнование, разделив 5–6 строчку и получив $ 20 тыс. призовых.
BLAST Open London 2025 проходит с 5 по 7 сентября в Англии. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 330 тыс.
