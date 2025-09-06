Скидки
Определились полуфиналисты BLAST Open London 2025 по CS 2

Определились полуфиналисты BLAST Open London 2025 по CS 2
Комментарии

На турнире BLAST Open London 2025 по Counter-Strike 2 завершились четвертьфиналы.

Таблица плей-офф

Таблица плей-офф

Фото: HLTV

MOUZ одержала победу над M80 со счётом 2:1 — 13-10 на Ancient, 9-13 на Mirage и 13-3 на Inferno. Команда Людвига Brollan Бролина в следующем матче сразится с Team Vitality. Для M80 турнир завершён: коллектив Элиаса s1n Штайна занял 5–6 место и заработал $ 20 тыс.

CS 2. BLAST Open Fall 2025 . 1/4 финала
05 сентября 2025, пятница. 17:30 МСК
MOUZ
Окончен
2 : 1
M80

Во втором четвертьфинале G2 Esports оказалась сильнее FaZe Clan. Коллектив Неманьи huNter- Ковача оформил уверенное 2:0 (13:-5 на Inferno и 19-15 на Dust2) и теперь сыграет с FURIA Esports. FaZe также покидает соревнование, разделив 5–6 строчку и получив $ 20 тыс. призовых.

CS 2. BLAST Open Fall 2025 . 1/4 финала
05 сентября 2025, пятница. 21:15 МСК
FaZe Clan
Окончен
0 : 2
G2 Esports

BLAST Open London 2025 проходит с 5 по 7 сентября в Англии. Участники турнира разыгрывают призовой фонд в размере $ 330 тыс.

Team Spirit вылетела
Donk не спас Spirit от вылета с отборочных на BLAST London, но стал лучшим игроком турнира
