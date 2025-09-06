Сценарий продолжения фильма «Чужой: Ромул» готов — его снимет другой режиссёр

Режиссёр фильма ужасов «Чужой: Ромул» Феде Альварес поделился деталями продолжения ленты. По словам постановщика, у второй части уже есть готовый сценарий, однако сам Альварес снимать его не будет — вместо этого он выступит продюсером фильма вместе с создателем серии Ридли Скоттом.

Создатель «Ромула» считает, что это типичная ситуация для «Чужого», когда каждый следующий фильм снимает новый постановщик.

Думаю, за исключением Ридли, обычно так и происходит в «Чужом». Приходит режиссёр, снимает фильм и передаёт эстафету следующему. Но мы написали историю, потому что нам очень нравится то, что началось в «Ромуле», и хотим его продолжить. Мы любим этот мир, и сейчас мы ищем режиссёра, который жаждет заняться этим проектом, выложившись на полную.

Фильм ужасов «Чужой: Ромул» вышел в августе 2024 года. Лента получила положительные отзывы от критиков и зрителей, а в прокате хоррор собрал около $ 350 млн. Прямо сейчас во вселенной шоу выходит сериал «Чужой: Земля» от создателя «Фарго» Ноя Хоули.