BetBoom Team разгромила Aurora и сыграет за выход в плей-офф The International 2025

Российский коллектив BetBoom Team одержал уверенную победу над другой отечественной командой, Aurora Gaming, в групповой стадии The International 2025 по Dota 2.

Серия завершилась со счётом 2:0. Первая карта завершилась со счётом 30:9 за 38 минут, вторая — 35:7 (29 минут).

В 17:00 BetBoom Team сыграет серию за прямой выход в плей-офф чемпионата мира в Гамбурге. Aurora сразится в сетке «2–2» за посев в стыковых матчах. Соперники российских команд определятся позднее.

Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.