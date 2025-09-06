Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

BetBoom Team разгромила Aurora и сыграет за выход в плей-офф The International 2025 (TI14) по Dota 2

BetBoom Team разгромила Aurora и сыграет за выход в плей-офф The International 2025
Комментарии

Российский коллектив BetBoom Team одержал уверенную победу над другой отечественной командой, Aurora Gaming, в групповой стадии The International 2025 по Dota 2.

Серия завершилась со счётом 2:0. Первая карта завершилась со счётом 30:9 за 38 минут, вторая — 35:7 (29 минут).

Dota 2. The International 2025 . Групповой этап
06 сентября 2025, суббота. 11:00 МСК
Aurora Gaming
Окончен
0 : 2
BetBoom Team

В 17:00 BetBoom Team сыграет серию за прямой выход в плей-офф чемпионата мира в Гамбурге. Aurora сразится в сетке «2–2» за посев в стыковых матчах. Соперники российских команд определятся позднее.

Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.

Материалы по теме
BetBoom Team и PARIVISION — в шаге в плей-офф! Третий день The International 2025 — LIVE
Live
BetBoom Team и PARIVISION — в шаге в плей-офф! Третий день The International 2025 — LIVE
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android