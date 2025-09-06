Скидки
Звезда «Гладиатора» Джимон Хонсу сыграет в фильме «Горец» с Генри Кавиллом

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актёрский состав фильма «Горец» пополнил ещё один звёздный артист. Одну из ролей в будущем перезапуске ленты 1986 года сыграет Джимон Хонсу, звезда «Гладиатора» и «Мятежной луны» Зака Снайдера. Он воплотит на экране бессмертного африканского воина.

Таким образом, Хонсу присоединился к Генри Кавиллу («Ведьмак»), Расселу Кроу («Гладиатор») и Дэйву Батисте («Стражи Галактики»). Съёмки ленты стартуют уже до конца месяца в Великобритании.

«Горец» расскажет историю Коннора Маклауда, который был сражён в битве в XVI веке. Герой мистическим образом воскрес, после чего выяснил, что принадлежит к бессмертной расе воинов, которые живут на протяжении веков. Режиссёром ленты выступит Чад Стахелски, постановщик «Джона Уика».

