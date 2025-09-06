PARIVISION победила Team Spirit и вышла на матч за плей-офф The International 2025

В рамках групповой стадии чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 завершился матч между двумя российскими командами — PARIVISION оказалась сильнее Team Spirit со счётом 2:0.

В обеих картах пятёрка Андрея Dukalis Куропаткина имела большое преимущество и смогла реализовать его. Во второй игре PARIVISION смогла удивить керри-Broodmother от Сатаника.

Теперь PARIVISION примет участие в матче за прямой выход в плей-офф. В 17:00 команда сыграет против BetBoom Team, Falcons или проигравшей в серии Tidebound – Xtreme. В свою очередь, Team Spirit ждёт серия за посев, а затем стыковой матч за право сыграть в финальной стадии TI14.