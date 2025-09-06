Китайская Xtreme Gaming с Ame и XinQ вышла в плей-офф The International 2025 без поражений

В Гамбурге определился первый участник плей-офф The International 2025 по Dota 2 — в китайском дерби Xtreme Gaming победила Team Tidebound со счётом 2:0 по картам.
Команда Ame и XinQ выиграла все четыре матча и гарантировала себе место в топ-8 и финальной стадии чемпионата мира.
Фото: Valve
Tidebound присоединяется к BetBoom Team, PARIVISION и Team Falcons в сетке «3–1». Эти четыре команды сегодня в 17:00 разыграют ещё два места в плей-офф, остальные будут сражаться за плей-офф в стыковых матчах.
Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.