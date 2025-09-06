Евросоюз оштрафовал Google на $ 3,45 млрд из-за антиконкуренции в рекламе

Европейский союз оштрафовал американскую компанию Google на сумму в $ 3,45 млрд. По данным европейских чиновников, корпорация «использовала антиконкурентные практики в сегменте покупки и продажи цифровых рекламных объявлений», подталкивая клиентов использовать именно её услуги.

После вынесения вердикта у Google есть 60 дней, чтобы отказаться от методов, которые «ущемляют других участников рынка». В Евросоюзе предлагают компании продать часть своих сервисов, среди которых в том числе браузер Chrome.

В Google уже прокомментировали штраф и заявили, что не видят ничего антиконкурентного в предоставлении рекламных услуг пользователям. В компании планируют обжаловать решение, которое «может повлиять на многие европейские организации негативным образом». Интересно, что это уже второй крупный штраф для Google в Евросоюзе: в 2018 году компания выплатила около $ 5 млрд за незаконные практики в пользу доминации своей поисковой системы на смартфонах на базе Android.