«Мы хотим сыграть ради него»: ZywOo — о мотивации Vitality на BLAST Open London 2025 по CS

Звезда Team Vitality Матье ZywOo Эрбо рассказал о том, что предстоящие матчи в Лондоне имеют особое значение для его тиммейта Уильяма mezii Мерримана. Француз подчеркнул, что именно родные стены и поддержка близких должны стать дополнительным источником силы для коллектива.

Для нас главная причина этого турнира — это mezii. Он будет играть перед своей семьёй, у себя дома.

Игрок добавил, что такие моменты особенно ценны.

Это отличная причина, чтобы бороться. Если и нужен какой-то мотив, то это именно он. Когда ты выходишь играть на родной земле, перед родителями, семьёй, друзьями — это что-то особенное. И я не думаю, что найдётся игрок, который захочет упустить такой момент.

Vitality продолжает борьбу на BLAST Open London 2025, где команда рассчитывает пробиться в финал и побороться за титул.