Том Холланд использует идеи фанатов для фильмов про Человека-паука

Британский актёр Том Холланд играет Человека-паука уже почти десять лет, превратившись в большую звезду киновселенной Marvel. При этом артист не стесняется изучать идеи о будущем персонажа у фанатов супергероя.

Как рассказал Холланд, он активно читает отзывы зрителей и черпает вдохновение для того, чтобы затем предложить эти идеи сценаристам. Актёр признался, что продюсеры не очень довольны таким подходом, однако в конечном итоге британец просто хочет воплощать мечты своей аудитории.

Я активно копался в интернете и пытался понять, чего фанаты хотят от фильма о Человеке-пауке. И это было моей движущей силой на обсуждениях со сценаристами. Продюсеры временами были недовольны мной, но я думаю, что это очень важно, потому что мы делаем эти фильмы для фанатов.

Сейчас Том Холланд снимается в фильме «Человек паук: Совершенно новый день» — четвёртой части приключений Питера Паркера. Лента выйдет в мировой прокат 31 июля 2026 года. Ожидается, что в фильме появятся Халк в исполнении Марка Руффало и Каратель, которого снова сыграет Джон Бернтал. Кроме того, одним из злодеев выступит Скорпион — его вновь воплотит на экране актёр Майкл Мэндо.