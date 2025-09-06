Расписание выхода второго сезона сериала «Первокурсницы»
Уже 8 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Первокурсницы». Шоу продолжит историю женщин-студенток, которые решают начать учиться заново в 40 лет. В новых сериях Настя и Жанна слетают в Сочи на зимние каникулы, где вторая успеет завести курортный роман.
В продолжение шоу вновь войдёт 16 эпизодов — они будут выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с понедельника по четверг. Финал состоится 18 сентября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 сентября
|2-я серия
|8 сентября
|3-я серия
|9 сентября
|4-я серия
|9 сентября
|5-я серия
|10 сентября
|6-я серия
|10 сентября
|7-я серия
|11 сентября
|8-я серия
|11 сентября
|9-я серия
|15 сентября
|10-я серия
|15 сентября
|11-я серия
|16 сентября
|12-я серия
|16 сентября
|13-я серия
|17 сентября
|14-я серия
|17 сентября
|15-я серия
|18 сентября
|16-я серия
|18 сентября
