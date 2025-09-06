Скидки
Сериал Первокурсницы от ТНТ, 2-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Первокурсницы»
Комментарии

Уже 8 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Первокурсницы». Шоу продолжит историю женщин-студенток, которые решают начать учиться заново в 40 лет. В новых сериях Настя и Жанна слетают в Сочи на зимние каникулы, где вторая успеет завести курортный роман.

В продолжение шоу вновь войдёт 16 эпизодов — они будут выходить на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier с понедельника по четверг. Финал состоится 18 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Первокурсницы»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 сентября
2-я серия8 сентября
3-я серия9 сентября
4-я серия9 сентября
5-я серия10 сентября
6-я серия10 сентября
7-я серия11 сентября
8-я серия11 сентября
9-я серия15 сентября
10-я серия15 сентября
11-я серия16 сентября
12-я серия16 сентября
13-я серия17 сентября
14-я серия17 сентября
15-я серия18 сентября
16-я серия18 сентября
