Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Если бы было иначе, donk выигрывал бы каждый турнир»: FalleN объяснил принцип CS 2

Бразильский киберспортсмен Габриэль FalleN Толедо высказался о феномене Данила donk Крышкова. По его словам, несмотря на невероятную индивидуальную форму россиянина, Counter-Strike остаётся прежде всего командной дисциплиной.

Если бы было иначе, donk выигрывал бы каждый турнир. Ведь побеждать можно и за счёт других аспектов. Я бы сказал так: настолько же важно, как donk делает энтри где-то на карте, — это правильно разыграть размен, занять хорошую позицию и грамотно отыграть 4v4. Это тоже может привести к победе. Так что можно выигрывать разными способами, а не только за счёт того, что первый игрок «разносит» соперников.

Таким образом, FalleN напомнил, что успех в CS 2 невозможен без командной работы, даже если в составе есть игрок уровня donk.