Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Если бы было иначе, donk выигрывал бы каждый турнир»: FalleN объяснил принцип CS 2

«Если бы было иначе, donk выигрывал бы каждый турнир»: FalleN объяснил принцип CS 2
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский киберспортсмен Габриэль FalleN Толедо высказался о феномене Данила donk Крышкова. По его словам, несмотря на невероятную индивидуальную форму россиянина, Counter-Strike остаётся прежде всего командной дисциплиной.

Если бы было иначе, donk выигрывал бы каждый турнир. Ведь побеждать можно и за счёт других аспектов. Я бы сказал так: настолько же важно, как donk делает энтри где-то на карте, — это правильно разыграть размен, занять хорошую позицию и грамотно отыграть 4v4. Это тоже может привести к победе. Так что можно выигрывать разными способами, а не только за счёт того, что первый игрок «разносит» соперников.

Таким образом, FalleN напомнил, что успех в CS 2 невозможен без командной работы, даже если в составе есть игрок уровня donk.

Team Spirit вылетела
Donk не спас Spirit от вылета с отборочных на BLAST London, но стал лучшим игроком турнира
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android