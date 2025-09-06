Китайские игроки уничтожают рейтинг Hollow Knight: Silksong в Steam

4 сентября состоялся релиз Hollow Knight: Silksong — продолжение популярной метроидвании от австралийской команды Team Cherry. Сиквел вышел спустя шесть лет после анонса.

Тем временем в Steam сформировался пользовательский рейтинг — 82% геймеров рекомендуют новинку. Больше всего негативных отзывов приходятся на Китай: местные игроки жалуются на крайне неточный перевод, из-за чего рейтинг экшена в регионе составляет всего 44%.

Рейтинг Silksong на китайском языке — 44% Фото: Steam

На ситуацию уже обратил внимание Мэттью Гриффин, маркетинговый директор проекта. Он пообещал, что китайскую локализацию исправят в ближайшие недели, и поблагодарил местных игроков за обратную связь.

Для наших фанатов, говорящих на китайском языке: мы очень признательны, что вы сообщили нам о проблемах с качеством перевода Hollow Knight: Silksong на упрощённый китайский язык. Мы поработаем над улучшением перевода в ближайшие недели. Спасибо за ваш отзыв и поддержку.

Сейчас студия Team Cherry работает над первыми патчами для Hollow Knight: Silksong. Ранее авторы отмечали, что будут выпускать новый контент для игры уже после её релиза.