Сериал Универ. Молодые от ТНТ, 2-й сезон (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть

Расписание выхода второго сезона сериала «Универ. Молодые»
Уже 8 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Универ. Молодые». В продолжении студентам из 510-го блока предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510-м блоке не четверо, а шестеро студентов.

Во второй сезон шоу войдёт 20 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 18 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Универ. Молодые»

ЭпизодДата выхода
1-я серия8 сентября
2-я серия8 сентября
3-я серия8 сентября
4-я серия9 сентября
5-я серия9 сентября
6-я серия9 сентября
7-я серия10 сентября
8-я серия10 сентября
9-я серия10 сентября
10-я серия11 сентября
11-я серия11 сентября
12-я серия11 сентября
13-я серия15 сентября
14-я серия15 сентября
15-я серия16 сентября
16-я серия16 сентября
17-я серия17 сентября
18-я серия17 сентября
19-я серия18 сентября
20-я серия18 сентября
