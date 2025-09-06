Уже 8 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Универ. Молодые». В продолжении студентам из 510-го блока предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510-м блоке не четверо, а шестеро студентов.

Во второй сезон шоу войдёт 20 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 18 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Универ. Молодые»