Расписание выхода второго сезона сериала «Универ. Молодые»
Уже 8 сентября состоится премьера второго сезона сериала «Универ. Молодые». В продолжении студентам из 510-го блока предстоит пройти через схватки с микрокредиторами, сразиться с искусственным интеллектом, а также столкнуться с неожиданными изменениями в составе: теперь в 510-м блоке не четверо, а шестеро студентов.
Во второй сезон шоу войдёт 20 эпизодов — они будут выходить с понедельника по четверг на телеканале ТНТ и в онлайн-кинотеатре Premier. Финал состоится 18 сентября.
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|8 сентября
|2-я серия
|8 сентября
|3-я серия
|8 сентября
|4-я серия
|9 сентября
|5-я серия
|9 сентября
|6-я серия
|9 сентября
|7-я серия
|10 сентября
|8-я серия
|10 сентября
|9-я серия
|10 сентября
|10-я серия
|11 сентября
|11-я серия
|11 сентября
|12-я серия
|11 сентября
|13-я серия
|15 сентября
|14-я серия
|15 сентября
|15-я серия
|16 сентября
|16-я серия
|16 сентября
|17-я серия
|17 сентября
|18-я серия
|17 сентября
|19-я серия
|18 сентября
|20-я серия
|18 сентября
