«Хочу сыграть с Vitality в гранд-финале»: KSCERATO заявил о реванше в CS спустя шесть лет

Бразильский игрок FURIA Кайке KSCERATO Серами рассказал о своём желании встретиться с Vitality в финале BLAST Open London 2025. Киберспортсмен напомнил, что шесть лет назад его команда уступила французам в решающем матче ECS London и теперь он хочет взять реванш в тех же условиях:

Хочу сыграть с Vitality в гранд-финале, потому что шесть лет назад мы проиграли им в финале ECS London. Это реванш, Лондон, та же арена, тот же отель, всё такое.

Для бразильца эта встреча несёт не только спортивный, но и символический характер: повторение обстоятельств прошлого поражения делает возможный финал особенным. Сейчас FURIA продолжает борьбу за выход в решающую стадию турнира, где потенциальная дуэль с Vitality может стать главным украшением лондонского чемпионата.