NAVI вылетела с The International 2025 по Dota 2 — команда заняла 14–15-е место

Украинская команда Natus Vincere завершила выступление на чемпионате мира The International 2025 по Dota 2. «Рождённые побеждать» выиграли лишь одну серию из пяти и заняли 14–15-е место по итогам турнира.

В решающей серии NAVI уступила арабской Nigma Galaxy. Жёлто-чёрные выиграли первую карту, но проиграли следующие две и лишились всех шансов на продолжение борьбы.

Фото: Valve

В свою очередь, Nigma Galaxy продолжит борьбу и уже завтра сыграет в стыковом матче за выход в плей-офф. Соперник команды KuroKy определится позднее.

Групповая стадия The International 2025 по Dota 2 проходит с 4 по 7 сентября по швейцарской системе. В плей-офф пройдут восемь лучших команд.