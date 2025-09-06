«Настоящий шедевр»: зрители в восторге от финала «Декстера: Воскрешение»

5 сентября завершился первый сезон сериала «Декстер: Воскрешение» — продолжения культового криминального шоу «Декстер». Первый сезон нового шоу официально завершён спустя почти два месяца трансляции в онлайн-кинотеатре Paramount+ и на телеканале Showtime.

Тем временем на агрегаторе IMDb сформировался рейтинг финального 10-го эпизода. Серия получила среднюю оценку в 9,6 балла — это один из самых высоких рейтингов в истории «Декстера» и его продолжений. Зрители хвалят развязку сюжета, актёрскую игру Майкла Си Холла и других звёзд шоу, сравнивая эпизод с эталонным финалом четвёртого сезона.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о финале первого сезона сериала «Декстер: Воскрешение»

Финальный эпизод «Воскрешения» — лучшее, что я видел среди всех финалов «Декстера». С ним может посоревноваться разве что финал четвёртого сезона. Фанаты оригинала, не пропустите!

Это именно то, что фанаты хотят видеть в конце сезона. Чем бы ни закончился сериал, пожалуйста, не убивайте нашего любимого мясника. Это был кинематографический шедевр. Честно говоря, я не могу вспомнить, когда в последний раз был так взволнован сериалом и его финальным эпизодом.

Без сомнения, «Воскрешение» – настоящий шедевр, который запомнится надолго. Феноменальная работа, которая заслуживает всех похвал и даже больше.

Последний эпизод «Декстера: Воскрешение» — смелое и подходящее завершение для одного из самых сложных персонажей на ТВ. Он избегает клише и вместо этого предлагает захватывающий, эмоциональный финал, который остаётся верным тёмной природе Декстера. Заключительные сцены въедаются в память и заставляют задуматься, оставляя неизгладимое впечатление, которое чтит наследие шоу.

Всё «Воскрешение» было идеальным. Сценарий — один из лучших на телевидении. Отличный темп и актёрская игра — всё просто великолепно.

Телеканал Showtime пока не продлил сериал на второй сезон. Судя по всему, это произойдёт уже в ближайшее время — на фоне высоких рейтингов и отзывов.