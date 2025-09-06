Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал Лихие, 2-й сезон от Окко и Старт (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода второго сезона сериала «Лихие» Юрия Быкова
Комментарии

Уже 11 сентября стартует второй сезон сериала «Лихие» — продолжение криминального шоу от режиссёра Юрия Быкова. Во второй главе истории о России 1990-х Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема. Поездка в столицу оборачивается для героев настоящим испытанием их профессиональных навыков. Тем временем юный бизнесмен Ильяс сопротивляется криминальным группировкам в Хабаровске.

Во второй сезон проекта войдёт восемь эпизодов: первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 30 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Лихие» Юрия Быкова

ЭпизодДата выхода
1-я серия11 сентября
2-я серия18 сентября
3-я серия25 сентября
4-я серия2 октября
5-я серия9 октября
6-я серия16 октября
7-я серия23 октября
8-я серия30 октября
Материалы по теме
Егор Крид застрял в лифте с психопатом. Обзор хоррора «Вниз»
Егор Крид застрял в лифте с психопатом. Обзор хоррора «Вниз»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android