Уже 11 сентября стартует второй сезон сериала «Лихие» — продолжение криминального шоу от режиссёра Юрия Быкова. Во второй главе истории о России 1990-х Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема. Поездка в столицу оборачивается для героев настоящим испытанием их профессиональных навыков. Тем временем юный бизнесмен Ильяс сопротивляется криминальным группировкам в Хабаровске.

Во второй сезон проекта войдёт восемь эпизодов: первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 30 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Лихие» Юрия Быкова