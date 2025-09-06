Уже 11 сентября стартует второй сезон сериала «Лихие» — продолжение криминального шоу от режиссёра Юрия Быкова. Во второй главе истории о России 1990-х Павел и Женя отправляются в Москву, чтобы подстраховать Джема. Поездка в столицу оборачивается для героев настоящим испытанием их профессиональных навыков. Тем временем юный бизнесмен Ильяс сопротивляется криминальным группировкам в Хабаровске.
Во второй сезон проекта войдёт восемь эпизодов: первые две серии можно будет посмотреть в день релиза в онлайн-кинотеатрах Okko и Start. Последующие эпизоды будут выходить еженедельно по четвергам, финал состоится 30 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Лихие» Юрия Быкова
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|11 сентября
|2-я серия
|18 сентября
|3-я серия
|25 сентября
|4-я серия
|2 октября
|5-я серия
|9 октября
|6-я серия
|16 октября
|7-я серия
|23 октября
|8-я серия
|30 октября