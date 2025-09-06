Скидки
Российская BetBoom Team вышла в плей-офф The International 2025 по Dota 2

Комментарии

Российский состав BetBoom Team по Dota 2 одержал четвёртую победу в групповой стадии The International 2025 и напрямую прошёл в плей-офф чемпионата мира.

В решающей серии команда Ивана Pure Москаленко обыграла другой отечественный коллектив PARIVISION со счётом 2:1 по картам. Последняя игра долгое время была под контролем соперника, но яркий камбэк позволил BB Team всё-таки забрать себе слот в топ-8.

Dota 2. The International 2025 . Групповой этап
06 сентября 2025, суббота. 17:45 МСК
PARIVISION
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

Фото: Valve

PARIVISION примет участие в стыковых матчах, которые состоятся завтра, 7 сентября. Соперник российской команды определится позже — в случае победы ростер Андрея Dukalis Куропаткина также выйдет в основную часть TI14.

