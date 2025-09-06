Скидки
Игрок BetBoom Team от радости разбил клавиатуру после выхода в плей-офф The International 2025

Менеджер российской команды BetBoom Team Лука Lukawa Насуашвили показал, как выглядит клавиатура одного из игроков после решающего матча групповой стадии The International 2025 по Dota 2.

Из слотов вылетели десятки клавиш: вероятно, игрок слишком сильно ударил об стол после яркого камбэка в серии против PARIVISION.

Вот так выглядит победная «клава» после официалки. Весь год проигрывать такие игры со счётом 2:1 — чтобы вот, вот!

Матч против PARIVISION в сумме длился около 4 часов — только решающая карта закончилась спустя 66 минут игрового времени. BetBoom Team уступала по ходу игры до 30 тысяч золота, но смогла перевернуть ход серии и вышла в плей-офф чемпионата мира по «Доте».

Фото: Dotabuff

