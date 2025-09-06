Скидки
Венецианский кинофестиваль 2025: победители, кто победил, лучшие фильмы — отец, мать, сестра, брат, Крушащая машина и другие

Драма «Отец, мать, сестра, брат» стала победителем Венецианского кинофестиваля — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

6 сентября в Италии завершился 82-й Венецианский кинофестиваль. В честь завершения ивента жюри во главе с режиссёром Александром Пэйном назвало победителей в различных номинациях.

Так, лучшим фильмом всего кинофестиваля признали «Отец, мать, сестра, брат» — семейную драму Джима Джармуша. Гран-при жюри получил «Голос Хинд Раджаб», награда «Серебряный лев» за лучшую режиссуру досталась Бенни Сэфди за фильм «Крушащая машина», а за лучший сценарий наградили Валери Донзелли и Жиль Маршан за «На работе».

Лауреаты Венецианского кинофестиваля — 2025

  • «Золотой лев» - «Отец, мать, сестра, брат» (Джим Джармуш)
  • «Серебряный лев» (Гран-при жюри) - «Голос Хинд Раджаб» (Каутер Бен Ханья)
  • Лучшая режиссура - Бенни Сэфди («Крушащая машина»)
  • Лучший сценарий - «На работе» (Валери Донзелли, Жиль Маршан)
  • Специальный приз жюри - «Под облаками» (Джанфранко Рози)
  • Лучшая женская роль - Тони Сервилло («Помилование»)
  • Лучшая мужская роль - Синь Чжилэй («Солнце встает над всеми нами»)
  • Лучший молодой актёр или актриса - Луна Ведлер («Молчаливый друг»).

Ленту «Отец, мать, сестра, брат» официально покажут и в России. Точной даты премьеры пока нет.

