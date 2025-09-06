Скидки
Итоги групповой стадии The International 2025 по Dota 2 — кто прошел в плей-офф и кто вылетел

Китайская Team Tidebound — третий участник плей-офф The International 2025 по Dota 2
В Гамбурге завершилась основная групповая стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2. Последнюю прямую путёвку в плей-офф со статистикой 4-1 завоевала Team Tidebound из Китая.

В решающем матче пятёрка NothingToSay и Faith_bian одержала волевую победу над Team Falcons со счётом 2:1 по картам. В сумме серия продолжалась более трёх часов (две карты более 70 минут, третья — 58).

Dota 2. The International 2025 . Групповой этап
06 сентября 2025, суббота. 17:35 МСК
Team Tidebound
Окончен
2 : 1
Team Falcons

Таким образом, из группы в плей-офф напрямую прошли китайские Xtreme Gaming и Tidebound, а также российская PARIVISION. Чемпионат мира покинули Nemesis, BOOM и Natus Vincere. Остальные 10 команд разыграют пять мест в плей-офф в стыковых матчах сегодня и завтра.

Итоги группового этапа The International 2025 (TI14) по Dota 2

Итоги группового этапа The International 2025 (TI14) по Dota 2

Фото: Valve

