Китайская Team Tidebound — третий участник плей-офф The International 2025 по Dota 2

В Гамбурге завершилась основная групповая стадия чемпионата мира The International 2025 по Dota 2. Последнюю прямую путёвку в плей-офф со статистикой 4-1 завоевала Team Tidebound из Китая.

В решающем матче пятёрка NothingToSay и Faith_bian одержала волевую победу над Team Falcons со счётом 2:1 по картам. В сумме серия продолжалась более трёх часов (две карты более 70 минут, третья — 58).

Таким образом, из группы в плей-офф напрямую прошли китайские Xtreme Gaming и Tidebound, а также российская PARIVISION. Чемпионат мира покинули Nemesis, BOOM и Natus Vincere. Остальные 10 команд разыграют пять мест в плей-офф в стыковых матчах сегодня и завтра.