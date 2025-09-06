Team Spirit сыграет с Falcons в матче за выход в плей-офф The International 14 по Dota 2

Российские команды узнали своих соперников по стыковым матчам перед плей-офф The International 2025 по Dota 2.

Победители каждой серии выйдут в плей-офф — проигравшие покинут чемпионат мира, поделив 9–13 места.

6 сентября, 22:30 (играют сейчас). HEROIC (Южная Америка) — Yakutou Brothers (Китай);

7 сентября, 11:00. Aurora Gaming (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан);

— Nigma Galaxy (Ливан); 7 сентября, 14:00. PARIVISION (Россия) — Wildcard (США);

— Wildcard (США); 7 сентября, 17:00. Team Liquid (Швеция) — Tundra Esports (Европа);

7 сентября, 20:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия).

Плей-офф The International 2025 по Dota 2 с призовым фондом около $ 2,5 млн пройдёт с 11 по 14 сентября в Гамбурге.