Расписание игр четвёртого дня The International 2025 по Dota 2

В воскресенье, 7 сентября, в Гамбурге завершится первый этап чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 с призовым фондом около $ 2,5 млн.

Восемь команд разыграют четыре путёвки в плей-офф, все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание матчей The International 2025 на воскресенье, 7 сентября:

11:00. Aurora Gaming (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан);

— Nigma Galaxy (Ливан); 14:00. PARIVISION (Россия) — Wildcard (США);

— Wildcard (США); 17:00. Team Liquid (Швеция) — Tundra Esports (Европа);

20:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия).

Плей-офф The International 2025 по Dota 2 пройдёт с 11 по 14 сентября на стадионе «Барклейс-арена».