Расписание игр четвёртого дня The International 2025 по Dota 2 — все матчи TI14 на воскресенье, 7 сентября

Расписание игр четвёртого дня The International 2025 по Dota 2
Комментарии

В воскресенье, 7 сентября, в Гамбурге завершится первый этап чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 с призовым фондом около $ 2,5 млн.

Восемь команд разыграют четыре путёвки в плей-офф, все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед).

Расписание матчей The International 2025 на воскресенье, 7 сентября:

  • 11:00. Aurora Gaming (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан);
  • 14:00. PARIVISION (Россия) — Wildcard (США);
  • 17:00. Team Liquid (Швеция) — Tundra Esports (Европа);
  • 20:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия).

Плей-офф The International 2025 по Dota 2 пройдёт с 11 по 14 сентября на стадионе «Барклейс-арена».

