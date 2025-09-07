Расписание игр четвёртого дня The International 2025 по Dota 2
В воскресенье, 7 сентября, в Гамбурге завершится первый этап чемпионата мира The International 2025 по Dota 2 с призовым фондом около $ 2,5 млн.
Восемь команд разыграют четыре путёвки в плей-офф, все матчи пройдут в формате best-of-3 (до двух побед).
Расписание матчей The International 2025 на воскресенье, 7 сентября:
- 11:00. Aurora Gaming (Россия) — Nigma Galaxy (Ливан);
- 14:00. PARIVISION (Россия) — Wildcard (США);
- 17:00. Team Liquid (Швеция) — Tundra Esports (Европа);
- 20:00. Team Falcons (Ближний Восток) — Team Spirit (Россия).
Плей-офф The International 2025 по Dota 2 пройдёт с 11 по 14 сентября на стадионе «Барклейс-арена».
