G2 и Vitality разыграют титул BLAST Open London 2025 по CS 2

G2 и Vitality разыграют титул BLAST Open London 2025 по CS 2
Финалисты BLAST Open London 2025 определились: за чемпионский трофей турнира по CS 2 сразятся Team Vitality и G2 Esports.

Vitality в полуфинале уверенно справилась с MOUZ, оформив победу 2:0 — 13-7 на Mirage и 13-8 на Inferno. Людвиг Brollan Бролин и его команда остановились на 3–4-м месте.

CS 2. BLAST Open Fall 2025 . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 17:30 МСК
Team Vitality
Окончен
2 : 0
MOUZ

В параллельной встрече G2 не оставила шансов FURIA Esports, выиграв с таким же счётом 2:0 — 13-5 на Inferno и 13-5 на Mirage. Бразильский коллектив Данила molodoy Голубенко также завершил выступление в полуфинале.

CS 2. BLAST Open Fall 2025 . 1/2 финала
06 сентября 2025, суббота. 20:15 МСК
FURIA
Окончен
0 : 2
G2 Esports

Теперь всё внимание приковано к финалу, где коллектив Дана apEX Мадесклера попытается остановить G2. Матч состоится 7 сентября в 17:30 мск. Призовой фонд турнира в Лондоне составляет $ 330 тыс.

