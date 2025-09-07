Скидки
«Я одобряю это»: Брендан Фрейзер — о тщательном выборе ролей в кино из-за стримингов

«Я одобряю это»: Брендан Фрейзер — о тщательном выборе ролей в кино из-за стримингов
Американский актёр Брендан Фрейзер поделился своим мнением о состоянии киноиндустрии. По мнению звезды «Мумии», зрители стали более придирчивы к фильмам и сериалам, из-за чего многие артисты начали более тщательно относиться к выбору проектов.

Сам Фрейзер одобряет такой подход — для него это лишняя мотивация выкладываться на полную и искать действительно выдающиеся картины.

Зрители сейчас более придирчивы и могут посмотреть что-нибудь другое, если захотят. Я одобряю это — для меня это как вызов. Это означает, что вы должны улучшать свою игру и выбирать тщательнее, быть лучше.

Ближайшим проектом Брендана Фрейзера станет драма «Семья в аренду» японского режиссёра Хикари. Лента выйдет в прокат в ноябре и расскажет об актёре средних лет, который соглашается стать членом семьи в качестве работы. Однако герой быстро понимает, что для него это не просто очередной актёрский проект.

